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Акція проти забудови Осокорків закінчилася бійкою: фото

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Поліція побила та затримала активістів, які прийшли протестувати проти забудови на Осокорках, що у Києві.

Про це 24 каналу повідомили в "Азові".

За словами активістів, одного хлопця потім викинула з машини.

"Є рішення суду, згідно якого паркан незаконної будови мав бути знесений, але поліція стала на захист забудовника. І як результат – побиття активістів", – додали в "Азові".

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Схожу заяву зробила і партія "Національний корпус". Вони зазначили, що поліція побила та затримала кількох їхніх активістів.

Як зазначив у коментарі BBC News Україна речник "Національного корпусу" Роман Чернишев, "дружинники" вчиняли хуліганство та ламали будівельний паркан. За це затримали двох активістів, на яких оформили протокол і відпустили.

За словами активістів, на Осокорках замість екопарку забудовник планує звести кілька багатоповерхівок.

Конфлікт на Осокорках (відео):

 

Теги: Новини України Фотоновини Будівництво Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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