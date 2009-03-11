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Акциз на вина

20:00, 11 березня 2009 294

Підвищення акцизу на кріплені вина зруйнує виноробну галузь, запевняють учасники ринку.

Передусім, винороби занепокоєні тим, що збільшити цей податок пропонують у 6-9 разів. Наразі ж акцизний збір становить 50 коп. за 1 літр кріпленого вина. У Міністерстві аграрної політики виноробів підтримують і переконують, що у такий спосіб збільшити надходження до бюджету не вдасться.Михайло Агафонов (начальник відділу Мінагрополітики України): “Плодово-ягідне виробництво ми похоронили, тільки по одній причині, ми зробили повишений акциз над рівнем виноградних вин. Зараз ми хочемо повторити ту саму помилку. З цього не буде нічого доброго. Крім того що ми зупинимо галузь”.Втім, фахівці асоціації СОВАТ переконані у необхідності підвищення акцизу на кріплені вина. Мовляв, у виробництві таких вин використовується етиловий спирт. А увесь спирт незалежно від того, як його використовують повинен оподатковуватися за єдиною ставкою.Володимир Демчак (директор асоціації СОВАТ): “Виноробна галузь повинна очиститися, вина повинні робити як вина, називати їх винами, інформувати про це споживача і по великому рахунку бути в кінці конкурентоздатною”.Зауважимо, що збільшення акцизного збору, якщо воно відбудеться, стосуватиметься лише українських виробників, і, за їхніми словами, вдарить по ціні вітчизняних вин. Як наслідок, вони не зможуть конкурувати з імпортними.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 11 березня 2009
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