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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Акцизи підвищено

12:25, 5 квітня 2009 305

Акцизи на тютюн, алкоголь і дизельне паливо - підвищено.

Відповідні закони у вівторок ухвалила Верховна Рада. Усього, підвищення зборів має збільшити доходи державного бюджету до кінця року на 5 мільярдів доларів. Сподіваються в уряді. Щоправда, зростання акцизів має ще й інший бік - зростання ціни на відповідні товари. Так, підвищення збору на тисячу цигарок із фільтром із 37 до 60 гривень виллється у подорожання пачки в середньому на третину. Аналогічно підвищиться ціна на алкоголь. Півлітрівка горілки подорожчає в середньому на 3-4 грн. Усе це вдарить по кишенях українців і зменшить доходи виробників, попереджають учасники ринку. Фахівці підрахували, що після запровадження нових акцизів, яке відбудеться 1 травня, вітчизняні цигарки стануть на 65% дорожчими, ніж російські, і більш як утричі - ніж молдавські. Як наслідок, неминуче зростуть обсяги контрабанди. А на алкогольний ринок чекає подвоєння частки контрафактної продукції. Вже зараз на неї припадає близько 20% продажів.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 5 квітня 2009
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