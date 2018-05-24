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Алергія на молоко у дітей: 5 основних симптомів

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Алергія на молоко у дітей
Алергія на молоко у дітей / metro.co.uk

Все частіше у дітей спостерігається алергія на молоко та молочні продукти. Цей вид алергії є найпоширенішим видом харчової алергії.

Медики переконують, що це не є дефектом травної системи, пише MedOboz. Алергія на молоко – це реакція організму на білки в молоці, вважаючи їх небезпечними.

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Після того, як дитина випила молоко, на її тілі може з’явитися висип. Окрім цього, вони можуть з’явитися у роті та у носі.

Одним із симптомів алергії на молоко можу бути кропив’янка – червоні роздуті плями на шкірі. Вони можуть виникнути по всьому тілу або у певному місці.

Також можуть виникнути проблеми із диханням. У алергіка може виникнути задишка, відчуття нестачі повітря. Тому варто звернутися до лікаря або ж викликати швидку.

Навколо губ або на обличчі може з’явитися набряклість. Іноді у людини порушується функція ковтання, яка пов’язана з набряком горла.

Ще одним симптомом алергії на лактозу – проблеми із травленням, до прикладу діарея, блювота та судоми в шлунку. Також не рідкість кров у калі через запалення.

До слова, жінки, які їдять жирну рибу під час вагітності або грудного вигодовування, можуть знизити ризик розвитку бронхіальної астми, харчової алергії або сінної лихоманки у їхніх дітей.

Теги: Здоров'я Здорове життя Вагітність і діти Алергія
Джерело: 24 Канал
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