Отримала понад мільйон: звільнена з полону ветеранка з Луцька судиться з сестрою через виплати

Звільнена з російського полону військовослужбовиця Алла Сенченко вже понад два роки намагається повернути належні їй виплати. За цей час гроші, нараховані під час її перебування в неволі, отримала сестра.

Звільнена з російського полону 52-річна ветеранка Алла Сенченко понад два роки через суд намагається повернути виплати, нараховані їй за вісім місяців перебування в неволі. Історію ветеранки розповіло Суспільне.

Дивіться також "Друже, час повертатися до активності"․ Історія ветерана, який після ампутації допомагає іншим воїнам знову повірити в життя

Що відомо про ситуацію з виплатами ветеранки, які привласнила собі її сестра?

У 2022 році жителька Луцька долучилася до лав ЗСУ, де служила стрільцем. У травні її відправили на передову, і вже за кілька тижнів вона потрапила в полон. Деякий час військову вважали зниклою безвісти, а в лютому 2023 року її звільнили.

Повернувшись у березні до Луцька, жінка намагалася отримати належні виплати, однак з'ясувала, що гроші перерахували її сестрі. За словами Сенченко, після відновлення банківської картки вона звернулася з проханням змінити рахунок для виплат, однак їй повідомили, що вже нараховані кошти спрямують на попередню картку.

Згодом з'ясувалося, що всі виплати сестра отримала на підставі написаної заяви. Наразі ветеранка намагається повернути через суд кошти за період із червня 2022 року по лютий 2023 року – йдеться про понад 1 мільйон гривень. Також вона вимагає моральну компенсацію.

Під час полону жінка мала змогу та просила заблокувати свої рахунки, однак після повернення дізналася, що виплати отримала її сестра. Справу вже розглянули дві інстанції, нині її вивчає Верховний Суд. Паралельно триває кримінальне провадження щодо можливих порушень при нарахуванні коштів. Сестра заперечує фінансовий конфлікт і говорить про спадкові суперечки. Водночас юристи наголошують, що на той момент виплати мали отримувати лише найближчі родичі, а інакше гроші повинні були залишатися на рахунку військової частини.

У ТЦК пояснюють, що кошти перерахували сестрі, оскільки вона була вказана як єдиний родич. Наразі справа розглядається одразу у двох напрямках – адміністративному та кримінальному.

Що варто знати ветеранам, які повертаються з полону?