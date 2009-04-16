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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Аллен подав до суду

12:39, 16 квітня 2009 234

Вуді Аллена розлютили.

Легендарний кінорежисер подав позов до суду на одну з американських компаній одягу за надмірне втручання в його особисте життя. Аллен сподівається отримати моральну компенсацію - 10 мільйонів доларів США.Сімдесятитрьохрічний режисер зазначив, що працівники компанії "зайшли надто далеко", випитуючи в нього інформацію та тероризуючи його родину постійними дзвінками. Схоже, корпорацію цікавить про Вуді Аллена абсолютно все, адже вони намагалися вивідати справи його поточних фінансів, плани на зйомки та інше.Таку нахабну поведінку компанії одягу можна пояснити лише тим, що вони використовували образ Вуді Аллена в рекламі своєї продукції. Торік режисер уже подавав до суду на цю компанію за незаконне використання його фотографії на офіційному сайті фірми та на біллбордах у Нью-Йорку та Голлівуді в рекламних цілях. Тоді режисер отримав свої законні десять мільйонів компенсації.    
Джерело: 24 Канал
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Новини за 16 квітня 2009
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