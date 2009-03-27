Алюмінію не буде?

Фонд державного майна перевірить Запорізький алюмінієвий завод.

Комісія відомства відвідає комбінат на початку квітня. Причина - наміри власника заводу - російської компанії “Русский алюминий” зупинити три з чотирьох виробничих лінії ЗАЛКу вже у наступному місяці. При чому, планується скоротити майже 2,5 тисячі робітників. На комбінаті вже пройшли акції протесту працівників.Зауважимо, ФДМУ відвідає Запорізький алюмінієвий саме з ініціативи саме обласної влади. Чиновники проти закриття виробництва, і як варіант, пропонують повернути підприємство у державну власність. Цю пропозицію до своєї резолюції також внесли мітингувальники. За їхніми словами, "Росалюміній" не в змозі виконувати взяті на себе зобов’язання, що і має стати підставою для націоналізації комбінату.