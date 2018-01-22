Amazon відкрив магазин без продавців та кас: як він працює
22 січня відома американська компанія Amazon відкрила магазин, який працюватиме без касових апаратів та продавців.
Магазин запрацює Сіетлі. Понад рік він працював у тестовому режимі і скористатись його послугами могли лише співробітники, пише "Голос Америки".
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Замість кас і продавців, магазин облаштували камерами та датчиками. Саме вони відстежують, які товари покупець бере з полиці, які повертає назад, а які виносить із собою.
Коли покупець виходить з магазину, з його картки списують гроші за те, що він поніс з собою додому.
За час, поки магазин працював у тестовому режимі, "розумним" датчикам не завжди вдавалось правильно ідентифікувати покупців схожої комплекції.
Збої виникали й тоді, коли в магазин проходили покупці з дітьми і вони, граючись, неправильно складали товари на місце.
Дивіться відео, як працює магазин Amazon без кас та продавців: