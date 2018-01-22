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Amazon відкрив магазин без продавців та кас: як він працює

18:23, сьогодні 665 Читать новость на русском
Amazon відкрив магазин без продавців та кас
Amazon відкрив магазин без продавців та кас / Getty images

22 січня відома американська компанія Amazon відкрила магазин, який працюватиме без касових апаратів та продавців.

Магазин запрацює Сіетлі. Понад рік він працював у тестовому режимі і скористатись його послугами могли лише співробітники, пише "Голос Америки".

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Замість кас і продавців, магазин облаштували камерами та датчиками. Саме вони відстежують, які товари покупець бере з полиці, які повертає назад, а які виносить із собою.

Коли покупець виходить з магазину, з його картки списують гроші за те, що він поніс з собою додому.

За час, поки магазин працював у тестовому режимі, "розумним" датчикам не завжди вдавалось правильно ідентифікувати покупців схожої комплекції.

Збої виникали й тоді, коли в магазин проходили покупці з дітьми і вони, граючись, неправильно складали товари на місце.

Дивіться відео, як працює магазин Amazon без кас та продавців:

Теги: США Amazon
Джерело: 24 Канал
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