Американська мрія

Не встигли ще американці повністю забути старі, як вже активно живуть новими президентськими виборами.

Так, прихильники республіканців вже зараз знають, кого хотіли б бачити наступним кандидатом у президенти Сполучених Штатів від своєї партії. За даними соцопитування, колишній губернатор Массачусетса Мітт Ромні - найкращий кандидат від Республіканської партії на посаду президента США на виборах 2012 року.Свій голос на користь Ромні віддали 20 відсотків респондентів. За ним йде губернатор Луїзіани Бобі Джиндел, одержавши 14 відсотків голосів. Одним пунктом менше у конгресмена від Техасу Рона Пола і губернатора Аляски Сари Пейлін, які розділили третє місце. Схоже опитування колишній губернатор Массачусетса очолює вже втретє. Мітт Ромні був одним з претендентів у кандидати у президенти США від Республіканської партії на минулорічних виборах, однак зняв свою кандидатуру після так званого "супервівторка".