Американська журналістка звинуватила Трампа у зґвалтуванні

Журналістка таколумністка жіночого журналу Elle Джин Керролл звинуватила президента США в тому, що він її зґвалтував. Вона випустила книгу, у якій зізналася, що два десятки років тому зазнала сексуального насильства з боку, на той час бізнесмена, Дональда Трампа.

Керролл розповіла в своїй книзі, уривок з якої був опублікований на сторінках журналу New York Magazine, що восени 1995 року або навесні 1996 року вона зустрілася з Трампом в універмазі Bergdorf Goodman, розташованому на П'ятій Авеню в Нью-Йорку. Як стверджує жінка, він заманив її в примірювальну у відділі нижньої білизни і зґвалтував.

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Журналістка стверджує, що не подавала заяву в поліцію і розповіла про інцидент лише двом близьким друзям. Вона каже, що не володіє доказами, оскільки малоймовірно, що в універмазі тоді стояли камери, які могли б зафіксувати це. У магазині підтвердив, що не зберегли відеозаписи з тих часів.

Тим часом, Дональд Трамп вже відреагував на публікацію. Він заперечив всі заяви Керрол, наголосивши, що "ніколи не зустрічався з цією людиною" та звинуватив журналістку у спробі таким чином підняти продажі своєї книги.

Раніше щонайменше 20 жінок звинуватили Трампа в домаганнях, хоча жодна справа до сьогодні не була розслідувана або доведена в суді. Однією із найгучніших стала справа порноакторки Стормі Деніелс (Стефані Кліффорд). Однак Федеральний суд в Нью-Йорка відхилив її позов проти президента США Дональда Трампа звинувативши її у наклепі.