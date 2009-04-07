Американські гості

Кубинський лідер вперше зустрівся з делегацією Сполучених Штатів.

Рауль Кастро провів перемовини з офіційною делегацією США - вперше з часу перебування на посаді президента Куби. На Острів Свободи прибула група з 7 осіб на чолі з конгресменом від Демократичної партії Барбарою Лі. Деталі переговорів між представниками США та Куби не розголошуються, однак припускають, що у розмові торкнулися теми ймовірних прямих переговорів між лідерами обох країн.Нагадаємо, Рауль Кастро неодноразово висловлював готовність зустрітися з президентом США. За словами кубинського лідера, він не очікує від Барака Обами радикальної зміни позиції щодо Куби, проте "хотів би у цьому помилятися". Рауль Кастро очолив державу у лютому 2008 року і з того часу вже встиг провести на Острові Свободи низку ліберальних реформ.Зокрема, він скасував обмеження на максимальну зарплату, дозволив володіти приватними мобільними телефонами і комп’ютерами. США, у свою чергу, розпочали процедуру часткового скасування економічних санкцій проти Куби. Зокрема, будуть зняті обмеження на продаж продуктів та ліків, а громадяни США, які мають родичів на Кубі зможуть їх відвідувати щороку.