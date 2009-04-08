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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Американські гості

Фінансові ринки 20:26, 8 квітня 2009 207

Фідель Кастро вперше після операції зустрівся з офіційною делегацією США.

Фідель Кастро вперше зустрівся з офіційною делегацією США з часу своєї операції у 2006 році. За словами американського конгресмена Барбари Лі, команданте виглядав "енергійним, здоровим, та при ясному розумі". Раніше з делегацією США зустрівся чинний президент Куби Рауль Кастро. Подробиці перемовин не розголошуються, проте за підсумками візиту Барбара Лі повідомила, що "настав час розглядати іншу перспективу у політиці щодо Куби".Ймовірно, під час розмови американської делегації та представників кубинської влади обговорювалися можливості прямих переговорів між лідерами обох країн. Нагадаємо, Рауль Кастро неодноразово висловлював готовність зустрітися з президентом США.Рауль Кастро очолив державу у лютому 2008 року і з того часу вже встиг провести на Острові Свободи низку ліберальних реформ. США, у свою чергу, розпочали процедуру часткового скасування економічних санкцій проти Куби. Зокрема, будуть зняті обмеження на продаж продуктів та ліків, а громадяни США, які мають родичів на Кубі зможуть їх відвідувати щороку.   
Джерело: 24 Канал
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Новини за 8 квітня 2009
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