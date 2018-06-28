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22:53, 26 червня
Телеканал новин 24 Новини Медицина

Американські вчені назвали речовину, яка може забезпечити довголіття

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Довголіття
Довголіття / ukr.media

Специфічний фермент під назвою натрій-калієвий насос бере участь у циклі генерації активних форм кисню (NKAL) і є тісно пов'язаним з процесом старіння.

Зі слів науковців Університету Маршалла в США, цей біохімічний шлях може допомогти у створенні антивікових препаратів, повідомляє EurekAlert!.

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Під час дослідження, яке тривало близько року, вони тримали лабораторних мишей на "західній дієті", яка містить багато жирів (42%) і вуглеводів (42,7%).

Завдяки цьому їм вдалось зробити ознаки старіння добре помітними, адже під час дієти в клітинах гризунів синтезувалася велика кількість кисневих радикалів (сполуки, які включають атом кисню і один або кілька неспарених електронів).

via GIPHY

Оскільки активні форми кисню здатні пошкодити білки, ДНК і ліпіди, їхній надлишок в організмі викликає окислювальний стрес і загибель клітини.

А у мишей, які отримували ін'єкції pNaKtide – інгібітора шляху NKAL (цикл генерації активних форм кисню), знижувалося виробництво активних форм кисню – процес старіння сповільнювався.

Такі ж результати науковці отримали на культурах людських фібробластів (клітини сполучної тканини), у яких при стимуляції NKAL збільшувалася експресія маркерів старіння і ступінь пошкодження органел. pNaKtide значно зменшував вираженість цих ознак.

Тож якщо pNaKtide виявиться безпечним для людського організму – ця речовина може стати основою для антивікової терапії.

До слова, дослідники з Гронінгенського університету в Нідерландах встановили, що споживання у великій кількості білка знижує ризик серцевої недостатності та продовжує життя.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я LifeStyle Медицина
Джерело: 24 Канал
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