Американський адвокат, експерт і політичний консультант, що спеціалізувався по Східній Європі та Кавказу, подав позовну скаргу до Верховного суду округу Оранж, штату Каліфорнія Сполучених штатів Америки, з метою захисту себе та своєї ділової репутації від нападів з боку українського олігарха Павла Фукса. Повідомлення про це з'явилося на сайті суду.

Звинувачення висунуті в скарзі є достатньо серйозними. Вони стосуються безпосередньо Павла Фукса і бізнесу, його помічника Андрія Теліженко та кількох ЗМІ. В тексті йде мова, про те, що Фукс може мати відношення до організованої злочинності, тому має підпасти під дію американського федерального закону RICO (спрямований на боротьбу з організованою злочинністю). Сума позову становить 252 мільйони доларів США.

Повний текст позовної заяви доступний за посиланням.

Варто розуміти, що Ванетик – адвокат і політичний консультант, відомий своїми зв'язками в Республіканській партії США. Одним з напрямків його роботи є організація офіційних та ділових зустрічей політиків та бізнесменів з усього світу з представниками політичного істеблішменту США для налагодження співпраці та відстоювання політичних та економічних інтересів.

Згідно з офіційною біографією, родина Ванетика імігрувала до США, ще в 70-х роках, а сам Юрій Ванетик пройшов шлях від фінансового і юридичного консультанта, до члена ради директорів і радника в корпоративних структурах, політичних і громадських організаціях. Будучи знаним юристом, під час останніх президентських виборів, Ванетик був співголовою і віцепрезидентом передвиборчої компанії ексмера Нью-Йорку і особистого юриста Дональда Трампа, Руді Джуліані.

Зараз, в контексті розслідувань США і контактів Джуліані з Фуксом, даний позов, ймовірно, приверне увагу не лише в Україні, а і в Вашингтоні.

У 2019 році Фукс і Ванетик вже судилися, тоді позивачем виступав Фукс, тепер же Фукс і ряд видань, що згідно з позицією Ванетика поширювали неправдиву інформацію, будуть відповідати перед американським судом. Сума позову Фукса проти Ванетика тоді складала 200 тис. доларів США.

Суть конфлікту, полягає в тому, що Фукс звинувачує американського адвоката і юриста в тому, що він не дав йому місце, яке він хотів на інавгурації Дональда Трампа у 2017 році. Ванетик відмовив претензіям Фукса в судовому порядку.

Свідками по справі в позові Фукса до Ванетика, були Віталій Хомутинник та його дружина Світлана, які також були присутні на інавгурації, проте судячи з усього відмовилися свідчити та не мали претензій до Ванетика.

Складається враження, що Фукс образився на те, що йому не забезпечили місце "в першому ряду" чи особисту зустріч з новообраним президентом США. Хоч бізнесмен і пишається більш ніж десятирічним знайомством з 45-м президентом США, яке виникло на тлі спроби купівлі франшизи на будівництво Trump Tower, він очевидно не був би запрошений на жодні заходи, без участі американських політичних консультантів.

Проте, варто розуміти специфіку – формування складу гостей відбувається в тому числі, через спонсорів виборчих компаній, прямого "продажу квитків" немає, але їх список в будь-якому разі з органами безпеки США.

Можливо питання полягає в цьому, адже раніше журналісти вже писали, що Павло Фукс був віднесений до не публічного "чорного списку США" осіб, до яких мають претензії правоохоронні органи США і яких не впускають до країни. Його американська віза була анульована, а сам бізнесмен мав проблеми з в'їздом до Мексики.

Безглуздо вважати, що в зразково правовій державі, як США, людей включають до даного переліку за надуманими причинами. Рейтингове Нью-йорк Таймз у своїй статті прямо називає Фукса українсько-російським бізнесменом, а такі видання як "Аль-Джазіра" та "Радіо Свобода" публікували матеріали про те, що Павло Фукс активно займався скупкою активів, пов’язаних з оточенням Януковича в Україні. Переважно в газовій сфері.

У 2019 році OBOZREVATEL писав, що Фукс провів оборудку з паспортами і має подвійне громадянство України і Росії. Тоді РФ надсилала запит на екстрадицію Фукса у справі про шахрайство з нерухомістю в Москві, тоді як отримуючи український паспорт у 2015 році, Фукс повідомляв, що відмовився від російського громадянства.

У позові Ванетика до Фукса також стверджується, що останній має зв'язки з російським урядом. Позов Ванетика до Фукса, може покласти початок великій справі, адже згідно з інформацією опублікованої в американських ЗМІ, правоохоронці США розслідують справи проти Фукса, за звинуваченнями в відмиванні коштів та незаконному лобіюванні інтересів. Ймовірно, скарга Ванетика проти Фукса, згідно з федеральним законом RICO, може мати для Фукса довгограючі негативні наслідки в США. Управління контролю за іноземними активами при Міністерстві фінансів США (OFAC), має багатий досвід по імплементації цього закону, в плані введення санкцій, на прикладі оточення біглого Януковича. Тож ймовірно, Фукс може стати в один ряд з ними.

Журналісти Цензор.НЕТ спробували звернутися до Ванетика, за коментарем щодо його позову, проте не отримали відповіді.

Попри активний наступ президента Зеленського на позиції олігархів, будемо сподіватися на активну позицію США у справі зменшення їх впливу на українську політику. До того ж судячи з усього, їх зловживання починають становити проблему, не тільки для України, а і для США.

Будь-які скандали між представниками американського естеблішменту та українськими олігархами, напередодні зустрічі президентів Байдена і Зеленського у Вашингтоні, не грають на користь і псують статус України на міжнародній арені загалом та в комунікації з основним стратегічним партнером зокрема.