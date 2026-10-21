Огляд подій війни на фронті та в тилу станом на добу за 21 жовтня від аналітика 24 Каналу Андрія Дрозди.

Основні теми випуску:

Що сталося зі Starlink і чому Трамп так себе веде;

Рейд ГУР на Сумщині;

Підсумки операції "Вівальді" та аналіз ситуації на основних напрямках.

Текстова версія огляду Андрія Дрозди за 21.10.2026 – на 24 Каналі.

Історія з обмеженням швидкості Starlink перетворюється на фарс

Вийшла низка публікацій щодо Starlink/Starshield і вони розкривають, який театр абсурду нині віджбувається.

Wall Street Journal написали, що Ілон Маск особисто наказав відрубати Starlink Україні, але зробив він це після погодження з Дональдом Трампом.

Трамп це заперечує. На питання журналістів на цю тему він відповідав, що сам не знає, хто це зробив. Він хотів би дізнатися, хто ж це такий негідник підступний відключив Україні Starlink.

Насправді ж сумнівів, що це саме президент США використовує такі ходи, такі підлі удари під дих українському війську і політичному керівництву, вже не залишається.

Наразі Starlink не працює лише для військових місій, для об'єктів, скажімо так, він відключається, які рухаються зі швидкістю понад 130 кілометрів. Заявлено, що поріг 160 кілометрів, тобто 100 миль, але на практиці на 130 кілометрах, кажуть наші військові, Starlink відвалюється і пропадає зв'язок. Це не дозволяє завдавати ударів по російській логістиці, вантажівках з БК, з різними вантажами на трасах Приазов'я. І, відповідно, це дозволяє росіянам розгортати свою логістику по всьому південному фронту і на Донеччині також.

Держсекретар Марко Рубіо теж коментував цю історію. Заявив, що я не знайомий з цією історією, тобто прикинувся шлангом Марко Рубіо, як він це часто робить. Рубіо – це такий класичний страус, який уникає неприємних ситуацій і просто з'їжджає на відмазки. Хоча взагалі планувалося, що Рубіо буде яструбом.

Рубіо сказав, що Starlink — це взагалі приватна компанія. До чого тут уряд США, до чого тут Державний департамент, Пентагон і Білий дім? Ми не втручаємося. У них є контракт, який чітко визначає умови використання технологій. Важливий момент у тому, що ми не можемо вказувати приватній компанії, які рішення їй приймати.

Ми розуміємо, що Starlink — це, по суті, воєнна технологія, і американський уряд дуже пильно дбає, контролює, як вона використовується, зокрема в країнах, які воюють, і в Україні зокрема. І те, що Рубіо каже, що, мовляв, президент США чи будь-хто інший не просив вносити зміни в цю систему, — це брехня. Хегсет так само в подібному ключі відкоментував цю ситуацію.

Тому бачимо, що навколо Трампа одні брехуни, так само, як і Дональд Трамп сам по собі — величезний, грандіозний брехун нашого часу. Такого обсягу брехні, неправди і фейків, як продукує Дональд Трамп, напевно, жоден інший політичний лідер світу досі не продукував, ще й з такою частотою.

Трамп вчора відзначився заявою про те, що Росія — величезна машина воєнна, яка суне вперед. Я навіть цю цитату відібрав для цього огляду, бо це вкотре показує, наскільки Трамп іде ва-банк у цій ситуації з тиском на Україну і просто відкрито підтримує Росію.

Це при тому, що в Росії найгірший рік на фронті фактично зараз ми спостерігаємо, у них дуже погана ситуація, у них немає просування, проривів, здобутків жодних, вони відкочуються на багатьох напрямках під контрударами українських військових. Але при тому Трамп продовжує стверджувати, що Росія — це величезна машина, яка суне вперед.

Те, що вимагає Трамп, — це саме капітуляція. Ми знаємо, що Росія на Краматорську і Слов'янську зупинятися не збирається. Якщо їм віддадуть Слов'янськ і Краматорськ, росіяни будуть претендувати на значно більше. Вони не відмовлялися від повної окупації Запорізької області, Харківської області, також Сумська область теж у них є в планах, і Херсонщина, і Дніпропетровська область однозначно входить у подальші плани Путіна.

Що з Трампом? – дивіться відео:

Трамп, очевидно, або не знає, про що говорить, або вдає, що не знає. Більше схоже на друге. Однак останнім часом прояви деменції в Трампа загострилися. Він дуже часто втрачає думку навіть посеред відповіді на той чи інший журналістський запит чи питання. До речі, Байдена за менше вже б прокатили на "шакалячому експресі".

Удари Сил Оборони по окупованих територіях і успіхи на Сумщині

Водночас українські війська продовжують воювати і воювати успішно проти росіян. В окупованому Луганську наші безпілотники атакували телекомунікаційний центр "Лугаком". Це насправді "віджатий" окупантами "Укртелеком", який росіяни просто перейменували та використовували у своїх цілях.

Ці послуги мобільного зв'язку, доступу до інтернету використовували російські військові, окупанти безпосередньо. Але тепер вже не зможуть, будівля була атакована українськими безпілотниками і фактично зруйнована. Тому навряд чи тепер "Лугаком" зможе забезпечувати будь-який зв'язок на окупованих територіях Луганщини.

Цікаві події відбуваються на Сумщині. Прикордоння з Росією наразі окуповане ворогом і окупанти мали тут великі абміції, але минуло все літо і значна частина осені, а росіяни так нікуди туди і сильно не просунулися.

Росіяни планували створити тут таку протяжну буферну зону. Частково їм це вдалося, але повністю з'єднати ці території із північнішим районом свого впливу і інфільтрації ворог так і не зміг. Більше того, тут постійно проводяться рейди наших військових, які є успішними і які полягають у тому, щоб зачищати території, куди інфільтрувався ворог біля кордонів, знищувати там російських піхотинців і брати їх у полон.

Цим займаються переважно спеціальні підрозділи, зокрема підрозділ Group Ten Департаменту активних дій ГУР МО. Не вони єдині, але від них маємо ефектне відео.

29 росіян потрапили у полон – дивіться відео:

Бійці ГУРвзяли в полон 29 окупантів під час рейду на Сумщині. Також росіяни зазнали втрат у ході цього рейду: 108 вбитих росіян, 157 поранених, і майже 30 здалося в полон. Зачищено значну територію від російських інфільтрацій. Йдеться про 600 гектарів лісу.

Куп'янський напрямок

Напрямок поступово стає другорядним. Росіяни тут були змушені перекинути свої резерви на Лиман, оскільки там тривала операція "Вівальді", і ворогу треба було захищатися та стримувати прорив.

Це, очевидно, уповільнило і ослабило спроби ворога тиснути на Куп'янськ-Вузловий, Ківшарівку і так далі, тобто проходити до річки Оскіл, розрізаючи невеличкий український плацдарм за цією річкою.

План російського командування полягав в цьому розрізанні плацдарму. Але цей план не був виконаний. За два місяці практичний результат — це, по суті, опорний пункт в районі села Курилівка і малі піхотні групи всередині Куп'янська-Вузлового.

Скріншот карти DeepState

Тобто росіянам вдалося завести деяку піхоту в невеликі піхотні групи в Куп'янськ-Вузловий, а східніше цього міста є село Курилівка. Росіянам вдалося закріпитися в цьому селі, попри те, що воно по DeepState у сірій зоні. Звідси ворог заходить у Куп'янськ-Вузловий. Але закріпитися вже в Куп'янську-Вузловому ворогу не вдалося, і перерізати цей плацдарм надвоє так і не вдалося. А на півночі ініціатива взагалі перейшла до українських сил на Куп'янському напрямку.

Операції першої танкової армії росіян поки що тривають наступальні, але за два місяці вони не дали жодного значного результату, тоді як українські сили повернули собі дещо простору на півночі.

Ключове питання на найближчі тижні-місяці: чи зможе ворог утриматися в Куп'янську-Вузловому і Курилівці та наростити там свою піхоту? Якщо ні, то вся південна половина його плану знищення Куп'янського плацдарму ризикує залишитися хіба що на папері і хворих фантазіях генерала Герасімова.

Операція "Вівальді": що далі

Український контрнаступ, відомий як операція "Вівальді", допоміг запобігти будь-якому наступу росіян на Лиман, Ізюм, Слов'янськ і далі на Барвінкове. Зараз траса Ізюм-Слов'янськ перебуває поза досяжністю більшості FPV-дронів росіян.

Що можна очікувати надалі? Які можливості відкриваються на найближчі тижні і місяці? Молін вважає, що українці зосередяться на закріпленні своїх здобутків і прийнятті оборонної позиції.

По-перше, вони повинні закріпити те, що вже вдалося здобути на полі бою навколо Лимана, продовжити очищення лісу на схід від цього міста. Водночас потрібно забезпечити східні підходи до Слов'янська, особливо поблизу Миколаївки.

Допис Клемана Молена в Х про підсумки "Вівальді":

Відтак потрібно організувати узгоджену і міцну лінію оборони між Слов'янськом, Лиманом і Боровою. Українські війська під командуванням угруповання "Центр" мають зміцнити фронт навколо Краматорська і Слов'янська.

Майбутні наступальні дії можуть відбутися взимку або навіть навесні, залежно від погодних умов.

На найближчі місяці угрупування військ "Центр", очевидно, буде зміцнювати свої позиції в районі Лимана, Ямполя, Миколаївки на схід від Слов'янська. І, можливо, вже на весняний період часу наші війська готуватимуть щось несподіване для ворога.

Костянтинівський напрямок

Є багато повідомлень про те, що там росіяни зараз дуже активізувалися, намагаються розгорнути основну фазу свого наступу в лоб на Краматорськ через Костянтинівку.

Саме місто ворог намагається обходити флангами, як ми вже казали. Намагаються вони пробиватися також на Дружківку з району Добропільського виступу долиною річки Казенний Торець. Однак поки якихось значних успіхів тут ворог не має.

Контрудар морської піхоти на Новопавлівському напрямку

На Новопавлівському напрямку українські військові продовжують тут свої активні дії. Працює морська піхота, вона проводить активні контрудари

40-ва бригада морської піхоти провела контрударну операцію "Аудит", в ході якої було зачищено 5 квадратних кілометрів території, зупинено просування, інфільтрацію противника в бойові порядки морпіхів.

Операція "Аудит" від морської піхоти – дивіться відео:

Можемо подивитися кадри цієї операції. Бачимо цю операцію очима наших військових безпосередньо. І розуміємо, що такі дії протидії ворогу, активні оборонні дії, якщо назвати їх так, відбуваються по всій протяжності фронту і на Олександрівському напрямку, і на відрізку біля Новопавлівки, і південніше в Запорізькій області.

Постійно відбувається протидія ворогу, постійно відбувається зачистка там, де росіяни занадто повірили в себе і інфільтрувалися задалеко від своїх основних сил.

Як повідомляють військові 40-ї бригади, перед тим по ворогу комплексно відпрацювали артилерією, FPV, важкими бомберами, а завершальним етапом було прочісування малими піхотними групами території. Під час операції логістичні служби бригади здійснили близько 30 доставок лише повітряними засобами. Плюс двічі по 300 кілограм завезли на НРК боєприпаси і провізію.

Це знову ж таки про просування піхоти вперед за підтримки дронів, безпілотників. Це та тактика, яку Україна використовує на полі бою, зокрема під час наступальних дій десантно-штурмових і штурмових підрозділів на Олександрівському напрямку. І бачимо, що морська піхота задіює ті самі прийоми і способи рухатися вперед безпосередньо на фронті.

Запорізький напрямок і бої у плавнях

Наприкінці ще заглянемо на Запорізький напрямок, а саме в район плавнів. Йдеться про ділянку в районі Василівки, в районі плавнів зокрема. Є такий населений пункт тут — Степногірськ, Приморське, Плавні, річка Янчекрак, яка впадала раніше в Каховське море. Тепер це частина таких джунглів, верболозів.

У цьому районі росіяни намагаються всіляко інфільтровуватися своїми малими групами на північ в район Приморського, Малокатеринівки, Кушугума навіть деякі групи росіян заходять сюди. Непоміченими залишаються вони тут часто-густо, оскільки тут дійсно дуже концентровані зарості, в яких доводиться ворога виловлювати і знищувати.

У таких операціях задіяні спецпідрозділи ГУР у цих операціях. Це і "Братство", і "спецпідрозділ Тимура". І зараз від них з'явилися кадри відео того, як відбувається ця зачистка.

Полювання на росіян з засідки у плавнях – дивіться відео, 18+:

У плавнях наші спецпризначенці влаштовують засідки на ворога. Часто вони очікують на цих позиціях багато днів, а то й тижнями, перш ніж ворог сам з'явиться. Далі справа техніки і навченості. Наші або знищують ворога, або беруть його в полон.

Можна побачити на відео, які вже там верби ростуть. Ц імолоді дерева за кілька років виросли вище людського росту. Там по 4 – 5 метрів ці верболози, і в них якраз ховаються росіяни, які намагаються просочитись на північ, а наші їх там виловлюють і зупиняють. От така вона, війна на Запорізькому напрямку.

Тут триває дуже інтенсивна і цікава боротьба на цьому напрямку. Попри те, що напрямок ніби не є основним на фронті, але відбуваються надзвичайно захоплюючі і складні операції.

Огляд подій війни на фронті та в тилу станом на 21 жовтня – дивіться відео: