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      АМКУ необхідно захистити від нападок і забезпечити безпеку його робітників, – експерт

      39 Читать новость на русском
      АМКУ
      АМКУ / business.ua

      Очільник АМКУ Юрій Терентьєв підтвердив – випадки тиску на комітет мають місце.

      Для працівників Антимонопольного комітету України, який активізувався за останні роки, існує потенційна загроза життю і здоров'ю через розслідування АМКУ зловживань на мільярди і штрафів компаніям на сотні мільйонів гривень. Про це повідомляє "5 канал".

      Щорічно комітет) виносить 6,5 тис. рішень, досліджує близько 300 змов на торгах і проводить розслідування у 30 справах національного рівня. Загальний економічний ефект від діяльності АМКУ виріс з $50 млн у 2016 році до $150 млн у 2018-му. Незважаючи на це, він піддається критиці від незгодного з рішеннями комітету бізнесу, йдеться у розслідуванні.

      Зі слів директора інституту соціально-економічної трансформації Іллі Несходовського, зараз прийшов час задуматися про безпеку працівників АМКУ.

      "Треба захищати Антимонопольний комітет, членів Антимонопольного комітету від тиску і порушувати кримінальні справи від тих учасників, які поширюють неправдиву інформацію", – наголосив він.

      Очільник АМКУ Юрій Терентьєв підтвердив – випадки тиску на комітет мають місце.

      "Є випадки і, скажімо так, особистого тиску, і прямого, і непрямого. Я отримував інформацію від наших співробітників, їм дзвонили, погрожували. Ми інформували Службу безпеки України про такі факти", – уточнив Терентьєв.

      blog_ava
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      Теги: Новини України АМКУ
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