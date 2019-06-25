АМКУ веде розслідування щодо "Укрзалізниці" та дорожнього будівництва, – ЗМІ

Крім того, за словами голови Антимонопольного комітету, ведеться розслідування щодо діяльності облгазів.

Антимонопольний комітет України займається безліччю розслідувань, серед найбільш резонансних – зловживання монопольним становищем групи Дмитра Фірташа на ринку мінеральних добрив, "Укрзалізниці" і дорожнього будівництва, повідомляє "5 канал".

Крім того, за словами голови Антимонопольного комітету України Юрія Терентьєва, ведеться розслідування щодо діяльності облгазів.

"Ведеться дуже велике розслідування щодо діяльності облгазів. Питання, які були предметом уваги – зловживання монопольним становищем групи Фірташа на ринку мінеральних добрив. Ми маємо дуже велику кількість змов на торгах, пов'язаних із закупівлями "Укрзалізниці". І також, ми системно аналізуємо змови на торгах при дорожньому будівництві", – розповів глава комітету.

Крім того, повідомляється, що тривають розслідування щодо ринків виробництва та продажу продуктів харчування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що для працівників Антимонопольного комітету України, який активізувався за останні роки, існує потенційна загроза життю і здоров'ю через розслідування АМКУ зловживань на мільярди і штрафів компаніям на сотні мільйонів гривень.

Щорічно комітет) виносить 6,5 тис. рішень, досліджує близько 300 змов на торгах і проводить розслідування у 30 справах національного рівня. Загальний економічний ефект від діяльності АМКУ виріс з $50 млн У 2016 році до $150 млн у 2018-му. Незважаючи на це, він піддається критиці від незгодного з рішеннями комітету бізнесу, йдеться у розслідуванні.

Зі слів директора інституту соціально-економічної трансформації Іллі Несходовського, зараз прийшов час задуматися про безпеку працівників АМКУ.