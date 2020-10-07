В Амстердамі, що в Нідерландах, пасажир напав на водія автобуса. Той зробив йому зауваження щодо відсутності медичної маски. Як наслідок, чоловік розізлився та агресивно відреагував.

А саме, він покусав та побив 67-річного водія. Про це повідомили у місцевій телерадіокомпанії NOS.

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Водій автобуса зробив зауваження пасажирові, оскільки той не мав захисної маски. Через це чоловік розлютився. Він декілька разів вкусив водія, кинув його на підлогу і копав ногами. Сам зловмисник втік з місця події.

Що з водієм?

Після такого нападу водія вибили 4 зуби, повністю розбили обличчя. Його на швидкій доставили до лікарні. Там виявили також струс мозку та забиті ребра. Компанія громадського транспорту зазначила, що водія вже виписали із лікарні додому.

Враховуючи обставини, справи у нього йдуть непогано, але, звичайно, він шокований,

– розповіли про стан водія.

Поліція вже поговорила зі свідками, але все ще шукає інших очевидців. Також на знімках з автобуса чітко видно підозрюваного. Його шукають.



Побиття водія в Амстердамі / Скриншот з камери автобуса