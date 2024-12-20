Як розповіли у ГУР, 12 грудня на аеродромі "Остаф'єво" у Московській області вибухнула силова установка літака Ан-72, вартість якого близько 4,5 мільйона доларів, передає 24 Канал.

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Де розташоване "Остаф'єво"

"Остаф'єво" – один з п'яти міжнародних аеропортів в Москві. Розташований у межах російської столиці в Новомосковському адміністративному окрузі поряд з Південним Бутово Південно-Західного округу.

На аеродромі дислокується 7 055-я гвардійська авіаційна база морської авіації ВМФ Росіії, на озброєнні якої літаки Ан-26, Ан-24 та Ан-72.

Де вибухнув літак під Москвою: дивіться на карті

До слова, у Москві вибухають не лише літаки, але й генерали. Так, 17 грудня на Рязанському проспекті підірвали Ігоря Кіріллова, начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил Росії. Цей військовик "прославився" використанням хімічної зброї проти Сил оборони.