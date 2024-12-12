Аналіз боїв від Інституту вивчення війни / Колаж 24 Каналу фото ISW і Getty Images

Що змінилося на фронтах в Україні та Росії упродовж 11 грудня, розповів Інститут вивчення війни. Також аналітики показали оновлені карти боїв.