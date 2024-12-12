24 Канал із посиланням на ISW переказує основні висновки. Зокрема, на яких ділянках фіксували просування окупантів.
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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від ISW від 12 грудня
- Російські війська незначно просунулися в Курській області. Геолокаційні кадри показують, що це сталося на південь від Новоіванівки, на південний схід від Кореневого, під час механізованого штурму.
- 10 і 11 грудня росіяни продовжували наступальні дії на Харківському напрямку, але підтверджених просувань не зробили. Росіяни стверджували, що просунулися до Вовчанська, але ISW не знайшов підтвердження цієї заяви.
- 11 грудня російські війська продовжували наступ на лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна, але підтвердженого просування не зробили. Це ж стосується Сіверського напрямку та напрямку на Часів Яр.
- Російські війська незначно просунулися в межах Торецька. Геолокаційні кадри показують, що це сталося вздовж вулиці Фабрична в центрі міста.
- Російські війська продовжують досягати тактичних успіхів на південь від Покровська, атакуючи слабкі точки ЗСУ з наміром безпосередньо атакувати Покровськ із півдня. Геолокаційні кадри показують, що просування були в західній частині Нового Труда та на південь від Даченського. Російські сили стоять вже приблизно за 6 кілометрів від Покровська.
Карти бойових дій війни в Україні й Росії 11 грудня / Ілюстрації ISW
- Також вони просунулися на південь від Курахового. Геолокаційні кадри показують, що це сталося на південний захід від Дальнього.
- Російські війська просунулися і на північ від Вугледара 11 грудня. Геолокаційні кадри показують, що вони пройшли до позицій по вулиці Перемоги у Веселому Гаю.
- Російські війська продовжували інтенсивні наступальні дії в районі межі Донецької та Запорізької областей, але не зробили жодного підтвердженого просування.
- 10 і 11 грудня росіяни продовжували наступальні дії на заході Запорізької області в районі Новоандріївки й П'ятихаток, але не просувалися. На Дніпровському напрямку, зокрема біля острова Козацький, теж наступали, але не просунулися.