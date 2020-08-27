Віцепрезидент Національної академії наук України Анатолій Загородній під час зустрічі з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем передав пропозиції наукового колективу НАНУ щодо плану роботи та обсягів бюджетного фінансування Академії в 2021-му році.

Під час зустрічі академік Анатолій Загородній розповів голові уряду про сучасний стан та здобутки Академії, а також про заходи з підвищення ефективності її діяльності, про це повідомила пресслужба НАНУ.

Під час розмови було наголошено на необхідності покращення фінансування пріоритетних напрямів наукових досліджень, забезпечення установ Академії науковим обладнанням, вжиття кардинальних заходів щодо ширшого залучення наукової молоді, у тому числі покращення умов оплати праці молодих науковців, а також подальшого розвитку Київського академічного університету,

– йдеться в повідомленні.

Зокрема, Анатолій Загородній розповів про важливість створення при Президії НАНУ Науково-технічної ради, яка стане майданчиком для комунікації Академії з органами державної влади та наукоємними виробничими комплексами з метою практичної реалізації у промисловості академічних розробок.

"Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час розмови з Анатолієм Загороднім зазначив, що поступ у розвитку України може бути досягнутий шляхом широкого використання досягнень науки, зокрема, інноваційних розробок і технологій та суттєвим розширенням інноваційної складової діяльності НАН України. Зокрема, згідно з завданням, поставленим Президентом України Володимиром Зеленським, українські науковці мають активно долучатися до вирішення проблем, пов’язаних з епідемією COVID-19 в Україні", – цитує позицію голови українського Уряду пресслужба НАНУ.

Анатолій Загородній поінформував Дениса Шмигаля про останні розробки українських науковців, спрямовані на протидію пандемії коронавірусу, а також запросив прем’єра відвідати НАНУ, аби особисто ознайомитися з останніми досягненнями вітчизняних вчених.

Нагадаємо, у липні цього року президент НАНУ Борис Патон, який раптово пішов з життя 19 серпня, в інтерв’ю урядовому виданню "Урядовий кур’єр" розповів, що бачить новим Президентом Національної академії наук України директора Інституту теоретичної фізики ім.М.Боголюбова академіка Анатолія Загороднього. Через пандемію коронавірусу вибори нового Президента НАНУ були перенесені на осінь 2020-го року.