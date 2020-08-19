Андрій Павловський став новим керівником митниці: що про нього відомо
Кабінет Міністрів України призначив Андрія Павлоського виконувачем обов'язків керівника Державної митної служби. Раніше він працював на посаді заступника голови митниці.
Рішення щодо призначення Андрія Павловського було схвалене на засіданні уряду 19 серпня, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан.
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Що відомо про Андрія Павловського
- Це 55-річний киянин. Андрій Павловський відомий як політик, громадський діяч, має наукове звання кандидата технологічних наук.
- Свою роботу на державній службі розпочав ще майже чверть століття тому. У 1996 році Павловський став головним спеціалістом апарату Кабінету Міністрів України.
- Свою політичну країну провів у політичній партії "Батьківщина" (або з назвою "Блок Юлії Тимошенко"). Двічі був народним депутатом України – з 2007 до 2014 року.
Андрій Павловський / фото з його фейсбуку
Державна митна служба: коротко
- Вона відновлена у 2019 році внаслідок реорганізації Державної фіскальної служби й розподілу її на податкову й митницю. Першим її керівником став Максим Нефьодов.
- У квітні він був звільнений Кабінетом Міністрів України. Тоді керівником митниці тимчасово став Ігор Мурато – керівник одного з департаментів. Він очолював цю структуру до нинішнього часу.