Андрій Садовий братиме участь у виборах мера Львова: відеозвернення
Чинний мер Львова Андрій Садовий повідомив, що братиме участь у виборах на посаду голови Львівської ОТГ у жовтні 2020 року. Якщо Садовий переможе, це буде його четверта каденція.
Садовий вирішив балотуватись у голови Львівської ОТГ
Про своє рішення Андрій Садовий повідомив у відеозверненні у день свого народження. 19 серпня 2020 року меру Львова виповнилось 52 роки.
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Дякую всім, хто телефонує, посилає SMS – дуже багато вітань. І є запитання: "Слухай, Андрію, ти йдеш на наступні вибори?". Я собі думаю: завод з переробки сміття почали будувати, ще є дуже багато проблем. Треба добудувати? Треба. А вулицю Бандери чи Суботівську з Рясне-2 на Левандівку треба? Треба. Оце все кинути напризволяще? Це якось несерйозно. Тому йду,
– пояснив Садовий.
Коротко про Андрія Садового
- Андрій Садовий – політик, громадський діяч та бізнесмен.
- Є засновником громадської організації "Самопоміч", співзасновник ТРК "Люкс".
- Є членом партії "Об'єднання "Самопоміч".
- Посаду мера Львова обіймає з 2006 року.
- У 2019 році Андрій Садовий балотувався на виборах президента, проте зняв свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка.
- Наразі опитування соцгрупи "Рейтинг" свідчить, що саме Садовий має найбільшу підтримку львів'ян – 38,1%.