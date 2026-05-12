Не може бути недоторканих, – у Зеленського відреагували на новий етап у справі "Мідас"

НАБУ і САП висунули підозру колишньому очільнику Офісу Президента Андрію Єрмаку у легалізації 460 мільйонів гривень на будівництві кооперативу. Наразі правоохоронці мають довести свою підозру в суді.

Речник ОП Михайло Подоляк пояснив 24 Каналу, що саме так і має працювати законодавство в демократичній країні.

Чи буде покарання: що сказали в ОП про гучну справу?

Зверніть увагу! Єрмак отримав підозру у легалізації 460 мільйонів гривень у межах елітного будівництва під Києвом. Справу кваліфіковано за статтею про відмивання коштів організованою групою в особливо великому розмірі, що передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Єрмак звинувачення заперечує, стверджуючи, що має лише квартиру та автомобіль. Показово, що будівництво тривало і після початку повномасштабного вторгнення – причому темпи лише зросли.

За словами речника ОП, деталі розслідування поки не можуть бути публічними – все вирішить суд. Проте політична відповідальність – це окрема справа, і президент завжди наголошував, що недоторканних немає, і кожен має відповідати за свою ділянку роботи.

"Правоохоронці мають довести свою позицію в рамках відкритого судового процесу – і ми отримаємо вирок або не отримаємо, залежно від доказової бази. Ми ставимося до цього спокійно. Публічний розголос, політична відповідальність і судовий процес – 3 окремі механізми, які мають працювати паралельно", – наголосив Подоляк.

Подібні випадки зловживання адміністративними функціями є і в інших європейських країнах – незалежно від того, доведено це в суді чи ні, людина все одно несе політичну відповідальність.

Це традиція демократичної країни. Тому Україна знову підтверджує, що дотримується принципів прозорості та верховенства права – і чекає, як справа розгорнеться процесуально,

– сказав Подоляк.

Що ще відомо про справу Мідас?

12 травня підозру у справі отримали ще 6 осіб, серед яких, за даними РБК-Україна, колишній віцепрем’єр Чернишов і бізнесмен Тімур Міндіч.

Загалом упродовж 2021 – 2025 років підозрювані відмили понад 460 мільйонів гривень через будівництво котеджного містечка у Козині – 4 приватні резиденції та спа-зона на 8 гектарів. Частину коштів – майже 9 мільйонів доларів – провели через «пральню», підконтрольну одному з майбутніх власників резиденції.