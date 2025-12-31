Укр Рус
31 грудня, 16:59
2

Єрмак заблокував прем'єрку Свириденко у месенджерах, – ЗМІ

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Колишній голова Офісу Президента Андрій Єрмак заблокував прем'єр-міністерку Юлію Свириденко в месенджерах після її підтримки "заколотників", що виступали за його звільнення.
  • Свириденко здивувала політичну систему, коли стала на бік людей за звільнення Єрмака, і тепер має подолати упередження щодо своєї ролі в системі.

Колишній голова Офісу Президента Андрій Єрмак заблокував прем'єр-міністерку Юлію Свириденко в месенджерах. Це сталося після того, як очільниця уряду підтримала "заколотників", які виступали за звільнення посадовця.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал Романа Романюка для "Української правди".

Чому Єрмак заблокував Свириденко у месенджерах?

У матеріалі журналіст зазначає, що Юлію Свириденко досі багато хто в політичній системі сприймає винятково як "протеже Андрія Єрмака".

Однак, за словами Романюка, прем'єрка здивувала всіх в ході "революції проти Єрмака", коли стала на бік "заколотників". 

Андрій Борисович, дізнавшись про зраду, навіть заблокував Юлію Анатоліївну в месенджерах. Та тепер це радше плюс, аніж чорна мітка,
– йдеться у матеріалі.

Водночас як наголошує журналіст, далі Свириденко так само належить перебороти власний вакуум відповідальності й позбутися упереджень, що вона "лише хороша виконавиця чиїхось ідей, однак не здатна особисто нав'язувати системі власний порядок денний".

Де перебуває Андрій Єрмак після звільнення з ОП?

  • Володимир Зеленський 28 листопада звільнив Андрія Єрмака з посади глави Офісу Президента. Цьому передувала можлива причетність посадовця до справи "Мідас" з корупцією в енергетиці. 

  • Пізніше Андрій Єрмак, імовірно, заявив журналістам New York Post, що збирається іти на фронт. Ексглава ОП також сказав, що "готовий до будь-яких репресій". 

  • У Сухопутних військах ЗСУ заявляли, що станом на 17 грудня Андрій Єрмак не проходить службу у їхньому року війська. Брат Єрмака, Денис, який служить в Іноземному Легіоні ГУР, зазначив, що Андрій Борисович не звертався до нього з питань служби.