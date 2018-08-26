Андрій Лунін не полетів з "Реалом" на матч проти "Жирони"

Мадридський "Реал" опублікував заявку на матч 2-го туру чемпіонату Іспанії проти "Жирони", який відбудеться 26 серпня.

В списку гравців не виявилося українського воротаря Андрія Луніна. Головний тренер "вершкових" Хулен Лопетегі вибрав в заявку Кейлора Наваса, Тібо Куртуа і Кіко Касілью.

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Зазначимо, що у поточному сезоні Лунін ще не потрапляв в заявку "Реала" на матчі Прімери, але був в запасі у зустрічі за Суперкубок UEFA з "Атлетіко" (2:4).

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