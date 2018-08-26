Андрій Лунін не полетів з "Реалом" на матч проти "Жирони"
Мадридський "Реал" опублікував заявку на матч 2-го туру чемпіонату Іспанії проти "Жирони", який відбудеться 26 серпня.
В списку гравців не виявилося українського воротаря Андрія Луніна. Головний тренер "вершкових" Хулен Лопетегі вибрав в заявку Кейлора Наваса, Тібо Куртуа і Кіко Касілью.
Читайте також: 19-річний Лунін перейде в "Леганес": подробиці
Зазначимо, що у поточному сезоні Лунін ще не потрапляв в заявку "Реала" на матчі Прімери, але був в запасі у зустрічі за Суперкубок UEFA з "Атлетіко" (2:4).
Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес13 травня , 06:44
Баскетбол. "Донецьк" здобув 6-ту перемогу поспіль21 листопада 2013 , 11:38
"Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО10 вересня 2011 , 21:56
Мбокані підвів - Ярмоленко - виручив. "Тун" - "Динамо" - 0:2. ВІДЕО8 листопада 2013 , 01:02
Павелко: Робота в Парламенті не зашкодить мені максимально віддано працювати для футболу12 лютого 2015 , 13:56