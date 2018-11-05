Андрій Шевченко викликав новачків у збірну України: імена

Головний тренер національної команди України Андрій Шевченко викликав для участі в найближчому зборі 23-х футболістів.

До дев’яти гравців з іноземних чемпіонатів, яких керманич назвав раніше, додалися виконавці, що виступають у вітчизняній Прем’єр-лізі. Ще п’ятьох футболістів внесено до резервного списку головної команди – вони можуть отримати запрошення на збір пізніше.

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Привертає увагу перший виклик до національної команди 19-річного динамівця Віталія Миколенка, який раніше представляв Україну в 16-ти матчах за збірні молодших вікових груп, у тому числі й за "молодіжку". Упевненою грою за клуб на національному та міжнародному рівні новачок привернув увагу тренерів першої збірної.

Ще двоє молодих футболістів поки що перебувають у статусі потенційних дебютантів. Гравці атаки, 21-річний Мар’ян Швед та 22-річний Андрій Борячук, також захищали "синьо-жовті" кольори на юнацькому та молодіжному рівні, не раз відзначаючись забитими м’ячами.

Уперше отримав виклик від нинішнього тренерського штабу й 25-річний Сергій Болбат, на рахунку якого, щоправда, вже є один матч за національну команду. 22 травня 2014 року Болбат вийшов на заміну в товариському поєдинку проти Нігеру, в якому віддав гольову передачу.

Варто відзначити повернення до складу головної команди країни молодих і талановитих Віктора Коваленка та Миколи Шапаренка. Обидва востаннє грали за збірну влітку цього року – у товариському матчі з Албанією. Для 22-річного Коваленка та гра стала 18-ю, а для 20-річного нині Шапаренка – другою у футболці національної команди.

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Склад збірної України

Воротарі: Андрій П’ятов ("Шахтар"), Денис Бойко ("Динамо"), Андрій Лунін ("Леганес", Іспанія).

Захисники: Богдан Бутко, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко (всі – "Шахтар"), Микита Бурда, Віталій Миколенко (обидва – "Динамо"), Олександр Караваєв ("Зоря"), Василь Кравець ("Луго", Іспанія), Ігор Пластун ("Гент", Бельгія).

Півзахисники: Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко (всі – "Динамо"), Тарас Степаненко, Віктор Коваленко, Сергій Болбат (усі – "Шахтар"), Євген Коноплянка ("Шальке", Німеччина), Руслан Маліновський ("Генк", Бельгія), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія), Євген Макаренко ("Андерлехт", Бельгія), Іван Петряк ("Ференцварош", Угорщина).

Нападник: Роман Яремчук ("Гент", Бельгія).

Резерв національної команди: Володимир Шепелєв, Сергій Сидорчук (обидва – "Динамо"), Владислав Кулач ("Ворскла"), Андрій Борячук ("Маріуполь"), Мар’ян Швед ("Карпати").

Нагадаємо, збірна України зіграє 16 листопада зі Словаччиною в Лізі націй, а 20 листопада – товариський матч з Туреччиною.

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