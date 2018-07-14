Андрій Ярмоленко зіграв тайм у дебютному матчі за "Вест Хем"
Англійський "Вест Хем" зіграв товариський матч проти команди з третього англійського дивізіону "Уік Вондерерс". Новоспечений гравець "молотобійців" Андрій Ярмоленко відіграв за команду один тайм.
28-річний українець зіграв на правому фланзі атаки. Ярмоленко був активний, створив кілька моментів і міг забити, але після подачі кутового пробив головою у поперечину.
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Сам матч завершився мінімальною перемогою "Вест Хема" з рахунком 1:0.
Нагадаємо, трансфер українця обійшовся "Вест Хему" в 20 мільйонів євро. З лондонським клубом Андрій підписав чотирирічний контракт.
Джерело: 24 Канал
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