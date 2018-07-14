Андрій Ярмоленко зіграв тайм у дебютному матчі за "Вест Хем"

Англійський "Вест Хем" зіграв товариський матч проти команди з третього англійського дивізіону "Уік Вондерерс". Новоспечений гравець "молотобійців" Андрій Ярмоленко відіграв за команду один тайм.

28-річний українець зіграв на правому фланзі атаки. Ярмоленко був активний, створив кілька моментів і міг забити, але після подачі кутового пробив головою у поперечину.

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Сам матч завершився мінімальною перемогою "Вест Хема" з рахунком 1:0.

Great start from Yarmolenko on his debut. He chips a great ball into the box and Snodgrass gets on the end of it, but his shot goes just over.#WYCWHU 0-0 (5) — West Ham United (@WestHamUtd) 14 июля 2018 г.

Нагадаємо, трансфер українця обійшовся "Вест Хему" в 20 мільйонів євро. З лондонським клубом Андрій підписав чотирирічний контракт.