Андрухович про мовне питання в Україні: фізичне насильство відбувається завжди над україномовним

В Україні не б'ють російськомовних громадян за те, якою мовою вони розмовляють. Так український письменник Юрій Андрухович відреагував на побиття активіста на Чернігівщині за те, що той вимагав обслуговувати його українською мовою.

Про це Андрухович написав у своєму блозі на сайті видання "Обозреватель".

"Мені кидається в очі те, що фізичне насильство відбувається завжди над україномовними. Я не пам'ятаю такого випадку, щоб побили когось, хто російською розмовляв. Це перший висновок", – зазначив письменник.

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За словами Андруховича, з цього випливає, що в Україні існує агресивний спротив щодо української мови. І боротися з цим можна, на думку письменника, таким чином, що в Україні треба припинити відкладати законопроект про мови.

"Верховна Рада повинна припинити робити вигляд, що новий підготовлений законопроект, який дуже хороший, не першочерговий, що він не на часі, і відкладати його до нескінченності. Тобто треба приймати новий, сучасний, європейський закон. А в подальшому вже домагатися того, щоб цей закон виконувався. Тому що у нас сам по собі ухвалений закон ще не означає зробленої справи", – констатував Андрухович.

Він також припустив можливість судитися з людиною, яка відмовляється виконувати мовну норму закону.

"Людина може бути якоюсь мірою покарана: втратити роботу або отримати якісь інші обмежувальні заходи. Як і будь-який закон, якщо він діє, він повинен виправляти ситуацію на краще і встановлювати справедливість", – наголосив письменник.

До слова, раніше український письменник російського походження Андрій Курков заявив, що в Україні треба визнати українську російськомовність українською "культурною власністю", щоб обмежити можливості Росії для захисту російської мови в Україні.