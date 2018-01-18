07:42
19 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НБУ РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ КІР НЕГОДА В УКРАЇНІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Святий спаситель Путін. Туалет в стилі Пшонки
Вєсті Кремля
22:07, 18 січня
Вєсті. UA. Величезна таємниця Януковича. Нова професія Нелі Штепи
Вєсті.UA
21:54, 18 січня
Не Дубневичами єдиними: як відомий олігарх хитро наживається на
ЦРУ
09:14, 17 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Як виглядає справжнє застілля
Згадати все
23:16, 18 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
НБУ РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ КІР НЕГОДА В УКРАЇНІ

Андрухович про мовне питання в Україні: фізичне насильство відбувається завжди над україномовним

00:21, сьогодні 968 Читать новость на русском
Юрій Андрухович
Юрій Андрухович / Фото з вільних мереж

В Україні не б'ють російськомовних громадян за те, якою мовою вони розмовляють. Так український письменник Юрій Андрухович відреагував на побиття активіста на Чернігівщині за те, що той вимагав обслуговувати його українською мовою.

Про це Андрухович написав у своєму блозі на сайті видання "Обозреватель".

"Мені кидається в очі те, що фізичне насильство відбувається завжди над україномовними. Я не пам'ятаю такого випадку, щоб побили когось, хто російською розмовляв. Це перший висновок", – зазначив письменник.

Читайте також: Народний артист України заявив, що двомовність у державі не є проблемою

За словами Андруховича, з цього випливає, що в Україні існує агресивний спротив щодо української мови. І боротися з цим можна, на думку письменника, таким чином, що в Україні треба припинити відкладати законопроект про мови.

"Верховна Рада повинна припинити робити вигляд, що новий підготовлений законопроект, який дуже хороший, не першочерговий, що він не на часі, і відкладати його до нескінченності. Тобто треба приймати новий, сучасний, європейський закон. А в подальшому вже домагатися того, щоб цей закон виконувався. Тому що у нас сам по собі ухвалений закон ще не означає зробленої справи", – констатував Андрухович.

Він також припустив можливість судитися з людиною, яка відмовляється виконувати мовну норму закону.

"Людина може бути якоюсь мірою покарана: втратити роботу або отримати якісь інші обмежувальні заходи. Як і будь-який закон, якщо він діє, він повинен виправляти ситуацію на краще і встановлювати справедливість", – наголосив письменник.

До слова, раніше український письменник російського походження Андрій Курков заявив, що в Україні треба визнати українську російськомовність українською "культурною власністю", щоб обмежити можливості Росії для захисту російської мови в Україні.

Теги: Новини України мовне питання Новини культури Література Законодавство
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Яків Смолій – банкір зі стажем і доларовий мільйонер: ТОП-факти про ймовірного голову НБУ
сьогодні, 02:00 Яків Смолій – банкір зі стажем і доларовий мільйонер: ТОП-факти про ймовірного голову НБУ
Соломія Ніколайчук 2059
Головні новини 18 січня: довгоочікуваний закон про Донбас, НБУ отримав нового голову
18 січня, 22:37 Головні новини 18 січня: довгоочікуваний закон про Донбас, НБУ отримав нового голову
1084
Реінтеграція Донбасу: всі плюси і мінуси нового закону
18 січня, 21:53 Реінтеграція Донбасу: всі плюси і мінуси нового закону
Микола Давидюк 1158
Рейтинг найпопулярніших політиків у Facebook: у чому секрет успіху Саакашвілі та Семенченка
18 січня, 21:01 Рейтинг найпопулярніших політиків у Facebook: у чому секрет успіху Саакашвілі та Семенченка
477
Чим так небезпечна дифтерія: симптоми, профілактика і лікування
18 січня, 20:05 Чим так небезпечна дифтерія: симптоми, профілактика і лікування
825
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
Z-Games 2017: програма фестивалю в Затоці
21 серпня 2017 , 09:02
Головні новини 16 січня: сутички під Радою, Одесу паралізували снігопади
 17 січня , 08:02
Фільм про Василя Сліпака "МІФ" покажуть в містах України (розклад)
 22 січня , 11:24
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною
 24 листопада 2017 , 15:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук