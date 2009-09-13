Англія: Футбол

"Астон Вілла" здобула перемогу у Бірмінгемському дербі.

"Бірмеінгема". "Астон Вілла" як не старалась - не могла пробити номінальних господарів аж до 85 хвилини. Чи то сонце осліпило захисників "Бірмінгема" - чи розслабленість вкінці поєдинку, але вони не помітили у центрі свого штрафного майданчик Акбонлахора. "Вілліани" розіграли комбінацію по нотах Янг подає із стандарту, скидка в центр від Карью і Акбонлахор пробиває в противохід голкіперу. 1-0 Бірмінгемське Дербі за "Астан Вілою". "Блекберн" переграв "Вулверхемптон", "Ліверпуль" розгромив "Бернлі", "Манчестер Сіті" переміг "Арсенал", "Болтон" - "Портсмут", а "Челсі" - "Стоук". "Сандерленд" познущався над "Халл Стіті", "Віган" завдав мінімальної поразки "Вест Хему", а "Тотенхем" вперше у сезоні програв, поступившись "Манчестер Юнайтед".