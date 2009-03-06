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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Англія: Футбол

12:11, 6 березня 2009 212

"Шпори" задумали зміни. Лондонський "Тотенхем" може змінити свою атакувальну ланку.

За інформацією "Трансфермаркет веб", головний тренер столичного клубу має наміри розлучитися влітку із російським форвардом Романом Павлючченком та англійцем Дареном Бентом.Якщо слов’янин і має місце в основі,то за Реданппа британець рідко виходить на футбольне поле. Натомість, основною трансферною ціллю "Тотенхема" у літньому міжсезонні повинен стати форвард "Ювентуса" Віченцо Яквінта, фінансові запити якого не так давно злякали пітерський "Зеніт". Окрім італійця, Реднапп кинув оком на марокканську зірку французького "Бордо" Маруана Шамаха.  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 6 березня 2009
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