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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Англія: Футбол

12:27, 6 березня 2009 273

Для Торроеса на першому місці "Ліверпуль", а не "Бенітес".

Іспанський Форвард мерсисайдців на своєму офіційному сайті висловив думку щодо можливого відходу із команди Рафаеля Бенітаса, який ще досі не продовжив контракт із "Ліверпулем". За словами Ельнінью, він не збирається йти із "Анфілд Роуд" слідом за іспанським тренером.Своє майбутнє Фернандо пов’язує саме із мерсисайдським клубом, не зважаючи на те, чи команду тренуватиме його співвітчизник, чи хто-небудь інший. Втрачати Торреса не хоче і клуб, чинний контракт з яким в форварда закінчується через чотири роки. Напередодні, вболівальники шляхом голосування, яке проводить Асоціація професійних футболістів, визнали Фернанадо найкращим гравцем лютого в англійській прем’єр-лізі.  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 6 березня 2009
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