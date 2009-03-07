Англія: Футбол

Футболісти-пияки - головний біль Гуса Хіддінка.

Наставник "Челсі" висловив занепокоєння тим, що англійські гравці його команди полюбляють заглядати у чарку. "Вони забагато п'ють, і це негативно впливає на їхню фізичну форму, а отже й на гру команди" - цитує голландського фахівця “Франс-Прес“.Прізвищ футболістів Гус “Всемогутній“ не назвав. Утім, найбільші успіхи останніми днями в боротьбі із "зеленим змієм" - в захисника "синіх" Ешлі Коула. Футболіст навіть переночував у поліційному відділку та заплатив штраф розміром у 80 фунтів, за те, що образив стража порядку. В офіційному вибаченні Коул зізнався, що того вечора вживав алкогольні напої. Компанію Ешлі в нічному клубі склали партнери з "Челсі" Джон Террі та Майкл Менсьєнн.