Англія: Футбол

Не потрапляйте під гарячу руку Маурінью - наставник "Інтера" може й вдарити.

Головний тренер "Нерро-Адзурі" потрапив у епіцентр скандалу після матчу Ліги чемпіонів, у якому його команда поступилась "Манчестер Юнайтед". Після того, як італійський клуб залишив стадіон "червоних дияволів", у поліцейський відділок Манчестера зі скаргою звернувся вболівальник – мовляв, його побили біля автобуса "Інтера". За інформацією AP, яке посилається на британські ЗМІ, стусанів фану надавав саме Жозе Маурінью, а на підтвердження існує плівка, на якій зображений інцидент.Англійські стражі порядку вже взялись за розслідування справи, втім "Інтер" спростовує інформацію, що саме тренер команди причетний до бійки - повідомляє Sky Sport Italia. За таких обставин залишається поставити три крапки і чекати розвитку події.