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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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Англія: Футбол

10:35, 19 березня 2009 237

Рафаель Бенітес продовжив контракт із "Ліверпулем".

Рафа залишається на Анфіладі. Довготривалі переговори щодо підписання нового контракту Рафаеля Бенітеса із "Ліверпулем" завершились. Іспанський тренер все таки погодився поставити підпис під угодою, за умовами якої він залишиться керманичем "червоних" аж до 2014 року. До відходу із "Ліверпуля" Рафа був дуже близький, про що запевняла не тільки британська преса, але й представники клубу. Перед тим як продовжити співпрацю із мерсисайдцями, Бенітес хотів розширити свої повноваження в клубі. На вимоги іспанця, нагадаємо, власники "Ліверпуля" Том Хікс та Джордж Джілетт відповіли відмовою. Після більш ніж місячних суперечок, американські бізнесмени дали зрозуміти Бенітесу, що він лише тренер і не більше. На що той схоже погодився.    
Джерело: 24 Канал
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Новини за 19 березня 2009
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