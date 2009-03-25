Англія: Футбол

Настрій Дрогба - немов мінлива погода.

Івуарійський форвард англійського "Челсі" вирішив залишитись у лондонському клубі. Як повідомляє "Скай Спортс", Дідьє готовий підписати новий контракт з "аристократами" і не змінювати команди, навіть попри більш спокусливі з фінансово боку пропозиції від інших європейських грандів.Донедавна ж Дрогба неодноразово погрожував залишити табір "аристократів". Як з’ясувалось, нападник не знаходив спільної мови з екс-наставником "синіх" Луїсом Феліпе Сколарі. Відколи ж тренерський місток "Челсі" опинився у розпорядженні Гуса Хіддінка життя Дідьє у столиці Англії наче налагодилось.