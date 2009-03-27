18:47
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Англія: Футбол

18:03, 27 березня 2009 268

Фергюсон може покинути “Олд траф орд” раніше запланованого терміну.

Сер Алекс, який запевнив, що піде із тренерського посту “Манчестер Юнайтед” перед своїм 70-тиріччям може завершити свою кар’єру наставника “червоних дияволів” раніше. Зараз Фергюсону 67 і за його задумом, він мав би пропрацювати ще три сезони, включно з цьогорічним.Іншої думки тренер першолігового “Пітерборо Юнайтед” та син шотландця Даррен Фергюсон. Даррен стверджує, що його батько може піти із великого футболу на рік раніше. Справа у тому, що за 8 турів до закінчення цьогорічної Прем’єр-ліги “Маню” має більш ніж реальні шанси у 18-те стати чемпіонами Англії, що стане повторенням досягнення “Ліверпуля”.Фергюсон-старший, на думку Даррена, хоче побити рекорд мерсисайдського клубу, здобувши 19-те чемпіонство із “Манчестером”.Протягом ж 23-річної кар’єри із манкуніанцями Фергюсон зумів принести в команду десять золотих медалей Прем’єр -Ліги, п’ять кубків Англії, три кубки Ліги, два титули переможців Ліги Чемпонів та Клубних Чемпіонів світу.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 27 березня 2009
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Дякуємо, Ваша скарга буде
розглянута редактором сайту
Публікації
Урок патріотизму від олігарха:
сьогодні, 18:00 Урок патріотизму від олігарха: "Наша ряба" любить дотації, а Косюк – Україну
Дмитро Гнап 344
Кому заважає відкрита Україна?
сьогодні, 17:50 Кому заважає відкрита Україна?
195
Соратниця розповіла, куди поділась Савченко
сьогодні, 18:11 Соратниця розповіла, куди поділась Савченко
983
Отруєння Скрипаля: Портников пояснив, чому прокололись російські спецслужби
сьогодні, 17:49 Отруєння Скрипаля: Портников пояснив, чому прокололись російські спецслужби
991
сьогодні, 17:01 "Український світ" VS "русский мир": як правильно зробити Донбас українським
Дмитро Снєгирьов 524
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук