Англія: Футбол

Фергюсон може покинути “Олд траф орд” раніше запланованого терміну.

Сер Алекс, який запевнив, що піде із тренерського посту “Манчестер Юнайтед” перед своїм 70-тиріччям може завершити свою кар’єру наставника “червоних дияволів” раніше. Зараз Фергюсону 67 і за його задумом, він мав би пропрацювати ще три сезони, включно з цьогорічним.Іншої думки тренер першолігового “Пітерборо Юнайтед” та син шотландця Даррен Фергюсон. Даррен стверджує, що його батько може піти із великого футболу на рік раніше. Справа у тому, що за 8 турів до закінчення цьогорічної Прем’єр-ліги “Маню” має більш ніж реальні шанси у 18-те стати чемпіонами Англії, що стане повторенням досягнення “Ліверпуля”.Фергюсон-старший, на думку Даррена, хоче побити рекорд мерсисайдського клубу, здобувши 19-те чемпіонство із “Манчестером”.Протягом ж 23-річної кар’єри із манкуніанцями Фергюсон зумів принести в команду десять золотих медалей Прем’єр -Ліги, п’ять кубків Англії, три кубки Ліги, два титули переможців Ліги Чемпонів та Клубних Чемпіонів світу.