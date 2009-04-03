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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Англія: Футбол

15:54, 3 квітня 2009 203

Червоний навіки.

Півзахисник збірної “Англії” Сівен Джеррард продовжив контракт із “Ліверпулем” ще на 2 сезони. Нова домовленість передбачає, що Стіві Джі залишеться на "Енфілді" до літа 2013 року. Поставивши свій автограф під умовами нової угоди, Джеррард напевно що засмутив іспанських журналістів, які останнім часом безперервно сватали його в мадридський "Реал".Окрім нового контракту, фанати “Ліверпуля” та самого Джеррарда отримали ще одну хорошу новину. Королівський суд Ліверпуля зняв усі звинувачення із півзахисника.28-мирічного Стівена, нагадаємо, підозрювали у нападі на відвідувача одного із Ліверпульских нічних закладів. Два тижні тому з Джеррарда зняли звинувачення у побитті бізнесмена Маркуса Лукаса, а цієї п’ятниці в порушенні громадського порядку.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 3 квітня 2009
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