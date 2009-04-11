Англія: Футбол

Фіаско у лізі чемпіонів ніби і не було.

“Ліверпуль” схоже повністю оговтався від поразки від “Челсі” у чвертьфіналі Євротурніру, і видав прекрасний матч у внутрішній першості. На горіхи у 32 турі англійської прем’єр-ліги перепало Блекберну. Вже на 5-й хвилині Фернандо Торрес розкішним ударом із кута штрафного майданчика відкрив рахунок у протистоянні. Втративши кілька нагод Ельнінью не змарнував таки свого шансу на 33 - цього разу форварда не підвела вже голова. Опір супернику Блекберн здається чинити не збирався - на підтвердження сольний прохід Даніеля Агера на 83-й - захисник без перешкод пройшов по центру і добре прицілившись вистрілив метрів із тридцяти Довершив розгром "роверс" Давід Нгог, який не встиг провести на полі і 5 хвилин, вийшовши на заміну. Після зручної скидки Лейва Лукаса французові було важко не забити. 4:0.