Англія: Футбол

Два голи і у Македи з’явився німб червоних дияволів.

Неповнолітній нападник “Манчестер Юнайтед” Фредеріко Македа має усі шанси в майбутньому стати символом клубу як теперішні Раяан Гіггз та Пол Скоулз. В серпні манкуніанці планують запропонувати сімнадцятирічному італійцю новий контракт терміном на 5 років, про це стверджує агент футболіста.Про розмір зарплати, а скоріш за все про її збільшення Македа із агентом теж не проти поговорити. Нагадаємо, що Кіко в двох останніх матчах чемпіонату Англії забив два переможні м’ячі у ворота суперників “Манчестера”. Після чого в очах британських оглядачів і фанатів Македа асоціюється із майбутнім клубу.