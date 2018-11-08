Анна Музичук впевнено вийшла в 1/8 фіналу на чемпіонаті світу з шахів

28-річна українська шахістка Анна Музичук пробилася до 1/8 фіналу чемпіонату світу з шахів в Ханти-Мансійську.

Анна Музичук без проблем впоралася зі своєю суперницею в 1/16 фіналу. Вона двічі обіграла росіянку Анастасію Боднарук і вийшла в наступний раунд турніру.

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А от Марія Музичук гратиме тай-брейк після невеличкого подвигу – вона зуміла відігратися чорними і зрівняти рахунок – 1:1 з Катериною Аталік, що представляє Туреччину. Тай-брейк відбудеться у четвер, 8 листопада.

Також ще одна українка, Ганна Ушеніна, програла свій матч росіянці Валентині Гуніній (0,5:1,5) і вибула з турніру.

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