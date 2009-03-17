Антарктична мандрівка

Українці вже вкотре підкорюватимуть крижану пустелю Антарктиди.

У чотирнадцятій українській науковій антарктичній експедиції - 13 осіб. Окрім відповідних знань і досвіду, кожен з учасників команди володіє комп’ютером, кількома суміжними спеціальностями і знає принаймні дві іноземні мови - англійську та іспанську. Проте все це не головне, каже керівник експедиції.Олександр Лящук (керівник експедиції): "Це люди, які закохані в свою роботу, тому що заради роботи на рік поїхати в Антарктиду, це вже щось важить і люди з якими я не один рік вже знайомий, які їдуть зі мною, це кожний з них закоханий в свою справу беззавітно."Довести свій професіоналізм кухар експедиції Артем зумів не лише суддям при відборі, але й британській принцесі Анні, яка три роки тому із чоловіком завітала на українську антарктичну станцію.У дорогу Артем взяв кухарське начиння і свій улюблений більярдний кийок, щоб мати чим зайнятися у вільний час. Натомість кількаразовий член експедицій різних років Володимир Бахмутов застерігає - зайвих речей краще не брати, в Антарктиці і так є чим зайнятись - робота і краса природи заберуть весь час.Володимир Бахмутов (член першої української антарктичної експедиції): "Коли на невеликому суденці триметровою довжини раптом ти зустрічаєшся з живими китами, які починають з тобою загравати, які в чотири разу довше за човен, і які підпірнають і потім піднімають голову і просто дивляться, а хто ж там знаходиться, ти з відстані декількох метрів дивишся на них, і потім вони викидаючи фонтани, обдають тебе водою і огірковим запахом це враження незабутні." Експедиція на сніжний континент обійдеться державі у 12 мільйонів гривень. Україна чекає від своїх науковців неабияких відкриттів. Андрій Гуржій (перший заступник міністра освіти і науки): "Я сподіваюсь, що ця 14 експедиція вона надзвичайно цікаві результати приведе по проходженню наших радіохвиль в стратосфері, в інших шарах атмосфери і для цього Антарктида є унікальним полігоном, тому що відбувається чистий експеримент, немає зовнішнього впливу оцих факторів різних і ми можемо власне кажучи чистий отримати результат."Досліджувати Антарктиду українці почали 1996-го і відтоді щороку вітчизняні науковці відбувають на крижану землю. Україна входить до двадцятки провідних країн світу, які займаються посиленим дослідженням снігового континенту.