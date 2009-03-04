Антибанківський протест

Банківське свавілля довело до протестів.

Кілька сотень осіб повісили на символічній шибениці опудало. Кажуть - це український народ, який на гачку у банків. Обурені протестувальники, більшість з яких підприємці, взяли в облогу філію Нацбанку та заблокували рух однією з центральних вулиць міста - люди вимагають допомоги від утисків банків.Люди вимагають повернення депозитів, перерахування валютних боргів у гривневі за старим курсом та заборонити банкам піднімати відсотки. Окрема вимога - заборона роботи так званих колекторських фірм, що вибивають банківські борги.Роман Ривко (підприємець): "Продається моя квартира. Я в шоці! Мій телефон! Дзвоніть! Роман Степанович! Дзвоніть цілодобово! Люди дзвонять - ви що, продаєте квартиру? І там так написано - за 50% вартості, і ще! Буде, ну, скидка якщо будете покупцем."Свої вимоги протестувальники передали керівництву львівської філії Нацбанку. Тут пообіцяли приділити уваги обуреним, однак зазначили - заручниками кризи є усі, в тому числі і банки. Марія Могильницька (начальник управління Нацбанку України на Львівщині): "Є вимога повернути депозити. А це є фактично основою для видачі кредитів. Кредити вже фактично вкладені. Тобто повернути їх в терміновому порядку не можна."Пікетувальники налаштовані рішуче, та не виключають повтору акції. Однак, наразі чекатимуть на відповідь на свої вимоги із Києва.