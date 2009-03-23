Світлана Лобода, представниця України на цьогорічному “Євробаченні” змінила назву пісні, яку вона виконуватиме на пісенному конкурсі.

Тепер композиція отримала альтернативний заголовок Anti-Crisis Girl. Окрім цього, в останньому приспіві Лобода співатиме: “Я врятую твій світ, бо я - твоя антикризова дівчинка”. Такий хід, запевняють фахівці, може докорінно змінити долю композиції на конкурсі.Змінилася й концепція європейського міні-турне співачки. За словами самої Лободи, її команда наразі веде переговори з фахівцями з циркових трюків, які займаються відомим у цілому світі “Цирком сонця”, аби ті підготували українку до шоу. Незмінними залишилися креативний продюсер виступу Світлани - режисер Алан Бадоєв та хореограф-постановник - Олена Коляденко.