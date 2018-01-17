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Антифашисти ногами побили українського журналіста на Закарпатті

13:40, сьогодні 2507 Читать новость на русском
Максим Барна після побиття
Максим Барна після побиття / Mukachevo.net.

Увечері 16 січня в Ужгороді невідомі у чорному одязі та балаклавах напали на місцевого журналіста та радіоведучого "Тиса FM" Максима Барну. Коли зловмисники тікали, то кричали "Антифа! Антифа!", що означає антифашизм.

Про це розповіла дружина потерпілого Наталія Андросова на своїй сторінці у Facebook.

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"Акція була на тисячу відсотків спланованою, на нас чекали за 300 метрів від будинку – четверо-п'ятеро людей від 17 до 26 років, люди були в темному одязі, балаклавах і з газовим балоном. Все сталося протягом 10-15 секунд, Макса завалили на землю та били ногами, перед цим намагалися застосувати до нього балон. Коли тікали, кричали "Антифа! Антифа!", мене обізвали повією, відбігли метрів за 150 та чекали на розі біля Шіковно", – зазначила вона.

За словами жінки, побачивши, що потерпілі викликають поліцію, молодики втекли у бік вулиці Волошина.

"Поліція приїхала швидко, за що велике спасибі. Разом з поліцією ми дуже швидко зустріли представників певної організації, але тому що обличчя були прихованими та все сталося дуже швидко, ми не можемо стверджувати, що це були вони, але з точністю 100% вони знають, хто до цього є причетним. Далі поїхали в поліцію, склали протокол, вказавши з точністю всі деталі. Слідство почалося", – додала Андросова.

Також дружина журналіста зауважила, що за три години до нападу один із молодиків з двома своїми друзями слідкував за ними.

"У мене є підозра, що весь цей сир-бор виник через смішні рамси в одній із ужгородських груп у Facebook. Я не можу стверджувати, але здогадуюся, хто особисто до цього приклався. У сучасному світі такі питання не вирішуються взагалі або вирішуються банально в листуванні, але підставляти молодняк під кримінал за напад на журналіста дуже некрасиво", – підкреслила вона.

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До слова у поліції Закарпатської області вже прокоментували інцидент, пише видання Mukachevo.net.

"На вулиці Жупанатській чоловіку 1986 року народження та його дівчині невідомі завдали тілесні ушкодження. На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група, яка з'ясувала, що напад без буд-яких пояснень скоїли 4 невідомих чоловіка. Попередня правова кваліфікація – умисне легке тілесне ушкодження. Питання перебуває на особистому контролі керівництва поліції Закарпаття, тому, що побиття журналіста це є серйозний злочин", – наголосила речниця відомства Тетяна Щоголєва.

Теги: Новини України Кримінальні новини Поліція Новини Закарпаття журналісти Ужгород
Джерело: 24 Канал
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