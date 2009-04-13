Антикризова програма

Тимошенко просить не поспішати з антикризовими програмами.

Уряд звернувся до депутатів не братись завтра за документ, бо з ним ще не всі ознайомились, і його ще можна доповнити. Прохання Кабінету міністрів на погоджувальній раді оголосив спікер Володимир Литвин. Не стали перечити цьому головні бунтарі - "регіонали". Вони ж і блокували роботу Верховної ради з вимогою негайно розглянути антикризову програму. Тепер, кажуть, можна почекати.Офіційно голова фракції БЮТ Іван Кириленко пояснив, що коаліція ознайомилась із пропозиціями фракції Партії регіонів щодо подолання кризи в Україні, і їх можуть врахувати. Однак, на це потрібен час. Хоча б для зустрічей та консультацій уряду і опозиції. Відтак країні доведеться почекати кілька днів, а може й тижнів, поки на Грушевського напрацюють оновлений антикризовий документ.