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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Антикризова програма

19:17, 13 квітня 2009 299

Тимошенко просить не поспішати з антикризовою програмою.

Уряд звернувся до депутатів не братись у вівторок за документ. Мовляв, з ним ще не всі ознайомились і його ще можна доповнити. Не стали перечити цьому головні бунтарі - регіонали, які не так давно блокували роботу Верховної ради, вимагаючи негайно розглянути антикризову програму. Тепер згодні почекати, але не довго.Віктор Янукович (голова фракції “Партії регіонів”): “Коаліція погодилась з вимогами опозиції. І це невеличкий час, якщо ми чекали з початку цього року, коли вони врешті-решт зроблять програму і системно підійдуть до антикризових заходів, то часу залишилось обмаль”.Натомість біло-блакитні вимагають аби у програмі врахували всі їхні пропозиції. Зокрема, про зниження податків, стабілізацію банківської системи та компенсації населенню за збільшення цін на продукти та комунпослуги. Коаліція - не проти, аби лише потім опозиція за документ проголосувала.Іван Кириленко (голова фракції БЮТ): “Це не програма, це пропозиції якою б вони хотіли бачити програму, і які є зауваження. Відверто вам можу сказати, що заслуговують на увагу ці пропозиції, заслуговують на увагу. Був би ідеальний варіант, коли б ми врахували дійсно все слушне і 400 голосів в залі мали, а відповідальність все одно буде лежати на уряді за його реалізацію”.Регіонали свої вимоги вже сьогодні пообіцяли надіслати президенту та прем’єрці і найближчим часом готові зустрітися з ними для консультацій. Відтак, країні доведеться почекати ще кілька днів, а може й тижнів, поки на Грушевського напрацюють оновлений антикризовий документ.
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 13 квітня 2009
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