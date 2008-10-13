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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОЖЕЖА У ПСИХІАТРИЧНІЙ ЛІКАРНІ ОДЕСИ
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      Антикризове рішення

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      Антикризове рішення

      Достроково забрати гроші з депозиту не можна. Національний банк України з понеділка, 13 жовтня, заборонив дострокове розірвання договорів за вкладами банківських депозитів як для фізичних, так і для юридичних осіб.

      Мета такого рішення - нейтралізувати вплив зовнішньої фінансової кризи. У Нацбанку пояснюють, головне зараз припинити паніку серед вкладників.Володимир Стельмах (голова Національного банку України): “Це саме на користь тих, хто поклав ці депозити. Тому що, якщо достроково розривати, якщо це піде, то навряд чи вони отримають, буде отлив такий, що будуть потім чекати роками повернення цих депозитів“.За даними Нацбанку, з початку жовтня вкладники зняли з банківських рахунків понад 6 млрд. грн.., тобто майже 3% від суми термінових банківських вкладів. Між тим, вкладників заспокоюють, якщо термін депозиту закінчиться - кошти повернуть без зволікань.

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      Теги: Новини України
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      Новини за 13 жовтня 2008
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