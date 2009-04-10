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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Антикризовий проект

18:30, 10 квітня 2009 229

Японія знову внесла корективи у план підтримки економіки.

Уряд Країни сонця, що сходить, вирішив збільшити його обсяг з 2 до 3% від ВВП - тобто до 150 млрд. доларів. Пакет економічних стимулів, представлений прем'єр-міністром Японії Таро Асо, передбачає підтримку безробітних, допомогу малому та середньому бізнесу і покращення медичного обслуговування. Фінансування антикризового проекту здійснюватиметься в основному за рахунок випуску нових облігацій. Представлений проект є найбільшим за усю історію Японії. Він є третім планом порятунку економіки з вересня минулого року, коли Таро Асо обійняв посаду прем'єр-міністра Японії. Загальний обсяг двох попередніх пакетів склав 122 млрд. доларів, які пішли на зменшення рівня безробіття і збільшення попиту.   
Джерело: 24 Канал
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Новини за 10 квітня 2009
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