Антикризовий проект

Японія знову внесла корективи у план підтримки економіки.

Уряд Країни сонця, що сходить, вирішив збільшити його обсяг з 2 до 3% від ВВП - тобто до 150 млрд. доларів. Пакет економічних стимулів, представлений прем'єр-міністром Японії Таро Асо, передбачає підтримку безробітних, допомогу малому та середньому бізнесу і покращення медичного обслуговування. Фінансування антикризового проекту здійснюватиметься в основному за рахунок випуску нових облігацій. Представлений проект є найбільшим за усю історію Японії. Він є третім планом порятунку економіки з вересня минулого року, коли Таро Асо обійняв посаду прем'єр-міністра Японії. Загальний обсяг двох попередніх пакетів склав 122 млрд. доларів, які пішли на зменшення рівня безробіття і збільшення попиту.