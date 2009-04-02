Антикризовий тур

Гурт "Тік" вийшов на фінішну пряму свого "Антикризового туру".

Протягом останніх двох місяців заслужені "олені" побували в усіх куточках України, відвідали з концертами майже 30 міст і знову довели, що для позитивної та щирої музики не існує жодних обмежень, ні територіальних, ні економічних. Віктор Бронюк (гурт "ТІК"): "Цікавий концерт був у Луганську. Не зовсім україномовне місто, але люди поприходили у вишиванках. Їх ніхто не просив, це було їхнє бажання. Цікавий був концерт в Чернігові. Та взагалі, по кожному місту можна говорити. В цілому туром задоволений." Втім, понад усе подорожі Україною запам`ятаються лідерові "Тіку" - Віктору Бронюку. Протягом туру в його житті сталось аж дві визначні події - музикант відсвяткував своє 30-тиліття та народження доньки.Віктор Бронюк (гурт "ТІК"): "З огляду на ті всі події, додалось трошки якоїсь відповідальності. Але то всьо, в комплексі не може не тішить, бо такі радісні моменти в душі, і вони надихають на якусь роботу, на якісь позитивні звершення, яких, я думаю, по переду буде ще багато." Кожен концерт туру супроводжували повні зали шанувальників, традиційні карколомні танці та виклики на біс. Саме тому до київського виступу музиканти підійшли обдумано - обрали один з найбільших майданчиків - столичний Палац Спорту та зробили демократичні ціни на квитки - від 20 гривень. Найближчим часом творці знаменитих "Оленів", "Білих Троянд", та "Свєти" відвідають шанувальників у Запоріжжі та Білій Церкві.